#Prezidenţiale2019/Dan Nichita (vicepreşedinte USR Vrancea): Asistăm la un balet propagandistic, o luptă falsă între cele două partide Vicepresedinte USR Vrancea, Dan Nichita, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa ca, in prezent, asistam la un "balet propagandistic" intre PNL si PSD, "fara nicio consistenta si niciun mesaj in ceea ce inseamna alegerile prezidentiale". "Asistam la un balet propagandistic intre cele doua formatiuni, exact cum s-a produs si inaintea campaniei pentru prezidentiale, relativ la motiunea de cenzura, cand timp de trei saptamani a fost practic un balet intre PNL si PSD, acaparand absolut orice dezbatere publica si reducand campania pentru prezidentiale la un nivel foarte jos, fara nicio consistenta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

