Biroul Electoral Judetean (BEJ) Cluj a pregatit bomboane calmante, antistres si antisomn pentru membrii sectiilor de votare, in momentul cand vor ajunge cu procesele-verbale cu rezultatele votului si cu sacii cu buletinele de vot. "Am pregatit pentru duminica seara bomboane antistres, antisomn si bomboane calmante, pe care le vom imparti membrilor sectiilor de votare care vor aduce la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca materialele electorale - procesele-verbale cu rezultatele votului, sacii cu voturi, tabletele etc. Sunt bomboane cu cafea, contra somnului, sau cu gust de eucalipt, cu…