- 'Dezangajarea trebuia sa inceapa astazi, 4 noiembrie', dar 'am fost constransi sa o amanam (...) pana cand armistitiul de sapte zile va fi respectat', a indicat presei seful diplomatiei ucrainene Vadim Pristaiko. Aceasta retragere constituie 'ultima conditie pentru organizarea summitului cvadripartit'…

- In contextul planului de actiune BEPS, tarile au agreat sa implementeze anumite masuri care sa asigure rezolvarea disputelor internationale legate de aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri intr-o maniera rapida, eficienta si adecvata. Drept urmare, Organizatia pentru Cooperare si…

- Pentru o corecta informare a opiniei publice, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) comunica situatia deplasarilor in strainatate efectuate de reprezentantii institutiei in perioada 2014 - 2019, cu urmatoarele precizari: 1. AEP face parte din prestigioase oraganizatii internationale cu activitate…

- In perioada 16 - 27 septembrie 2019 se desfasoara, la Varsovia, Reuniunea Anuala a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) privind Implementarea Dimensiunii Umane (HDIM). Reuniunea Anuala de Implementare a Dimensiunii Umane a OSCE reprezinta o platforma unica in Europa care reuneste…

- Libertatea de exprimare, libertatea presei si dreptul la informare s-au numarat printre subiectele discutate, la Varsovia, la Reuniunea Anuala a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) privind Implementarea Dimensiunii Umane (HDIM) potrivit Agerpres Potrivit unui comunicat al…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca Slovacia, tara care asigura anul acesta presedintia prin rotatie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), va promova incetarea focului in Donbas si retragerea fortelor 'de ocupatie' din estul Ucrainei,…

- Pe langa amenințarile tradiționale de securitate, cum ar fi anexarea ilegala a Crimeei și sporirea prezenței militare ruse in zona Marii Negre, Europa, inclusiv Romania se confrunta cu noi amenințari venite din zona cibernetica.