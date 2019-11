Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a declarat, duminica, la iesirea de la urne ca votul sau a fost dat "pentru o Romanie unita", dar si pentru "bunastarea romanilor, nu pentru austeritate".



"Am votat pentru o Romanie unita, pentru o Romanie pe care sa nu o dezbinam intre tineri si seniori, intre angajati la privat si angajati la buget, intre romanii mei si restul. Am votat pentru bunastarea romanilor, nu pentru austeritate. Am votat pentru un presedinte care sa respecte Constitutia si legile tarii si am votat cu sufletul curat pentru copiii, parintii si bunicii nostri", a afirmat…