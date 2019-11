#Prezidenţiale2019/Botoşani: Cafea gratuită oferită la un local clienţilor care fac dovada că au mers la vot O cafenea din Botosani ofera gratuit cafea tuturor clientilor care fac dovada ca au votat duminica, la alegerile pentru functia de presedinte al Romaniei. Reprezentantii cafenelei considera ca in acest mod ii vor incuraja pe botosaneni sa iasa din casa si sa treaca si pe la sectia de votare. "Este dreptul fiecaruia dintre noi sa voteze, iar din acest motiv noi am decis sa ii incurajam pe alegatori sa iasa din casa. Si eu am fost la votare si le-am sugerat tuturor celor cu care m-am intalnit sa iasa la vot", a declarat Mariana Mircescu, reprezentanta cafenelei. Cafeaua se poate obtine pe baza documentelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

