Biroul Electoral Judetean (BEJ) Bistrita-Nasaud a admis, duminica dupa-masa, o plangere depusa de PSD referitoare la continuarea propagandei electorale in mediul online de catre mai multi membri din conducerea judeteana a PNL dupa incheierea campaniei electorale, in acest caz fiind sesizata Politia. Potrivit informatiilor furnizate de catre judecatorul Cristina Frentiu, membru al BEJ, social-democratii au semnalat faptul ca, in cursul zilei de sambata, cei de la PNL au distribuit pe Facebook o postare in care acuzau faptul ca pe buletinele de vot tip specimen din sectiile de votare stampila "Anulat"…