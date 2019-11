Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 14.00 au votat 25% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 4.555.343 . Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Brașov, Cluj, Constanța, Sibiu. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Vaslui, Maramureș,…

- Rezultate alegeri prezidențiale 2019. La primele ore ale zilei, județele cele mai active la vot erau Teleorman, Giurgiu și Ilfov – dupa ora 12.00 au urcat spectaculos in top județele Brașov, Cluj, Argeș, Sibiu. Cea mai slaba prezența la vot se inregistreaza in Nordul țarii. Rezultate alegeri…

- Pana la ora 13, la șase ore dupa deschiderea secțiilor de votare, 59.298 de persoane și-au exercitat dreptul pe listele permanente electorale, in timp ce alții 6.755 au votat pe liste suplimentare și 381 cu urna mobila, in județul Arad. Prezența la urne este de 17,12% din totalul alegatorilor…

- Pana la ora 12.00, in Romania, s-a inregistrat o prezența la urne de 13,08%. In țara au votat 3.019.704 romani. Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Teleorman, Olt, Constanța, Dambovița. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Bihor, Vaslui, Suceava. Au ieșit la vot mai mulți alegatori din mediul…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 12,00, de 15,82%, potrivit site-ului Biroului Electoral Central (BEC). Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, pana la ora 12,00, a fost de 2.882.075, dintre care 1.724.928 in…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 12.00 au votat 15,82% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 2.882.075%. Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Constanța, Teleorman, Olt, Argeș. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Maramureș,…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 11.00 s-a inregistrat o prezența la urne, in țara, de 11,08%. Au votat in țara 2.019.704 romani. Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Teleorman, Olt, Constanța, Dambovița. Județele codașe: Covasna,…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 9,00, de 3,52%, potrivit purtatorului de cuvant al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preotescu. In mediul urban, prezenta la urne a fost de 3,48% si in rural de 3,57%, iar in Bucuresti de 3,32%, a adaugat…