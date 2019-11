Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 12.00 au votat 15,82% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 2.882.075%. Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Constanța, Teleorman, Olt, Argeș. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Maramureș,…

- Ora 10:30 Peste 1.600.000 de romani din țara au votat pana la ora 10.30. Prezența la vot – 9,07 %. Prezența la urne in mediul urban este, in continuare, semnificativ mai mare decat cea din mediul rural, cu 965.381 de alegatori care s-au prezentat la urne in orașe și 688.252, in mediul rural. Județele…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 11.00 s-a inregistrat o prezența la urne, in țara, de 11,08%. Au votat in țara 2.019.704 romani. Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Teleorman, Olt, Constanța, Dambovița. Județele codașe: Covasna,…

- In primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 10.00 s-a inregistrat o prezența la urne, in țara, de 6,89%. Au votat in țara 1.256.029 de romani, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). Județele fruntașe la prezența sunt Teleorman, Ilfov, Olt, Giurgiu, Constanța. Județele codașe: Covasna,…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 9,00, de 3,52%, potrivit purtatorului de cuvant al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preotescu. In mediul urban, prezenta la urne a fost de 3,48% si in rural de 3,57%, iar in Bucuresti de 3,32%, a adaugat…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 10.00 s-a inregistrat o prezența la urne, in țara, de 6,89%. Au votat in țara 1.256.029 de romani. Județele fruntașe la prezența sunt Teleorman, Ilfov, Olt, Giurgiu, Constanța. Județele codașe: Covasna,…

- La ora 9.00, conform Biroului Electoral Central, in total procentul prezentei la urne a fost de 3,51 .Cea mai ridicata prezenta la vot a fost inregistrata in judetele Ilfov, Teleorman si Giurgiu, in timp ce judetele Covasna, Salaj, Bistrita Nasaud si Satu Mare inregistreaza o prezenta scazuta.Urmatoarea…

- Potrivit datelor de la Biroului Electoral Central (BEC), in prima ora de la deschiderea secțiilor de vot in țara, in primul tur al alegerilor prezidențiale s-a inregistrat o prezența de 1,42%, iar la 08.30, prezența era de 2,49%. Au votat in țara peste 450.000 de romani. Județele fruntașe sunt Ilfov,…