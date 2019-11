Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa marți, 5 noiembrie a.c., la ceremoniile de preluare a mandatelor de ministru, care vor avea loc dupa urmatorul program:Citește și: Mihai Tudose trage cu TUNUL și are o poziție DIFERITA fața de Victor Ponta: Noi trebuie sa votam Guvernul…

- Partidul german de orientare extrema dreapta, Alternativa pentru Germania, a obținut mai multa susținere in urma alegerilor regionale din landul Thuringia, depașind partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Creștin-Democrata, conform sondajelor de la ieșirea de la urne, relateaza postul BBC.Citește…

- Traian Basescu a declarat, vineri, la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa se implice și in construcția noului Guvern, daca tot a incalcat Constituția și a pus umarul la succesul moțiunii de cenzura.Citește și: Mircea Diaconu arunca BOMBA: 'Ținta mea este NU sa ajung președinte'…

- Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca s-a bucurat si a baut sampanie in momentul in care a cazut Guvernul Dancila prin motiune de cenzura si considera ca acesta ar…

- Ludovic Orban a fost propus, de președintele Klaus Iohannis, pentru a forma un nou guvern, dupa demiterea echipei conduse de Viorica Dancila. Primul lider din strainatate care il felicita pe președintele PNL este Andrei Nastase, primarul Chișinaului.Andrei Nastase spera ca prin venirea lui…

- Liberalii ieseni au adoptat in Biroul Politic Local o rezolutie prin care se dezic de Mihai Chirica. Biroul Politic Local al PNL Iasi, intrunit in sedinta statutara, adopta prezenta rezolutie: 1. Declaratiile primarului Mihai Chirica cu privire la sustinerea candidatului PNL la Presedintia Romaniei,…

- Campia Turzii, pregatita sa il susțina pe domnul Klaus Iohannis pentru un nou mandat in funcția de președinte al Romaniei! Alaturi de europarlamentarul și președintele PNL Cluj, domnul Daniel Buda,

- Daniel Buda, europarlamentar și președintele PNL Cluj: ???? Campia Turzii, pregatita sa il susțina pe domnul Klaus Iohannis pentru un nou mandat in funcția de președinte al Romaniei! Alaturi de primarul