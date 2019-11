Peste 270.000 de romani din diaspora s-au prezentat la urne, pana sambata la ora 18,00, in cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale.



Acestora li se adauga 17.503 romani care au votat deja prin corespondenta, potrivit Biroului Electoral Central.



Potrivit BEC, cei mai multi romani care au mers la urne in diaspora au fost in Italia - aproximativ 52.000. In Marea Britanie s-au prezentat la vot aproximativ 47.000 de romani, iar in Germania - peste 43.000. In Spania, tara cu cele mai multe sectii de votare, 143, au venit la urne aproximativ 35.000 de romani.

