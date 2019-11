Stiri pe aceeasi tema

- Șeful campaniei prezidențiale a PSD, Lia Olguța Vasilescu, s-a referit joi seara la Klaus Iohannis, intr-o intervenție la Antena 3, cu termeni precum „șobolan”, „pui de curca” și „gaina”, in contextul in care Iohannis refuza o dezbatere cu Viorica Dancila inainte de turul 2 de la alegerile prezidențiale.„Nu…

- Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, dupa numararea voturilor din toate sectiile de votare din Romania, clasamentul este urmatorul: Klaus Iohannis – 36,65% Viorica Dancila – 23,79% Dan Barna – 13,99% Mircea Diaconu – 9,25% In ceea ce priveste rezultatele partiale…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- "A fost categoric o guvernare cu plus, si nu spun asta din simpatie sau antipatie, ci pe baza rezultatelor oficiale date de Eurostat, FMI si Banca Mondiala. Am vazut ca succesorul dvs, a dat ordin in PNL ca in turul I dl Iohannis sa obtine 148,5 la suta, plus ceva pe deasupra. Dumneavoastra ce procent…

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila se vor duela in turul doi al alegerilor prezidențiale. E pronosticul lansat de jurnalistul Ion Cristoiu, prezent joi, la Antena 3, in emisiunea Ediție Speciala. "In turul al doilea sigur va intra Klaus Iohannis. Nu are cum sa nu intre, poate nu cu scorul acesta…

- Catalin Ivan a depus astazi la Biroul Electoral Central (BEC), peste 230.000 de semnaturi necesare inscrierii candidaturii sale la alegerile prezidentiale. Cu aceasta ocazie, prezidentiabilul Partidului Alternativa pentru Demnitate Nationala a adaugat ca numarul minim de 200.000 de semnaturi impus de…

- Viorica Dancila a afirmat intr-o emisiune la Antena 3 ca este convinsa ca are sanse de a-l invinge pe actualul presedinte Klaus Iohannis in cursa pentru presedintia Romaniei. Ea si-a manifestat increderea in capacitatea PSD de a se mobiliza la scrutinul prezidential. "Nu am intrat in aceasta…