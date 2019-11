Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat ca dosarul privind interventia jandarmilor la evenimentele din 10 august va fi desecretizat in aceasta saptamana. "Va fi desecretizat in aceasta saptamana si veti fi la curent cu aceasta actiune care se va derula la MAI. Este posibil sa-l…

- Joi, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a sustinut o videoconferinta cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale MAI, pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019 . In deschiderea videoconferintei, Ministrul Afacerilor Interne,…

- Cu trei zile inaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, ministrul de Interne a convocat in videoconferința prefecții și șefii structurilor din teritoriu ale ministerului. Marcel Vela vrea sa se asigure ca pregatirile pentru scrutin sunt in grafic și nu vor fi probleme in secțiile de votare.…

- Joi, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a sustinut o videoconferinta cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale MAI, pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019 . In deschiderea videoconferintei, Ministrul Afacerilor Interne,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat joi, intr-o videoconferinta cu prefectii, ca ministerul va fi depolitizat, iar cei care fac parte din sistem trebuie sa nu se simta legati de vreo influenta din partea unor terte persoane. "Va garantez ca acest minister va fi depolitizat. Cei care…

- Situație de urgența la Interne. La Prefectura Arad nu are cine sa semneze documente și sa ia decizii in situații neprevazute, dupa ce prefectul și subprefectul s-au imbolnavit chiar in buza alegerilor prezidențiale. Intr-o videoconferința cu prefecții, ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca…

- MARAMURES: Videoconferinta cu primarii din judet pentru desfașurarea in bune condiții a alegerilor prezidențiale, respectiv Ziua de Curațenie Naționala, ”Let’s Do It Romania!”, in data de 21 septembrie La ședința cu primarii și secretarii generali ai unitaților administrativ-teritoriale desfașurata…

- Grupuri de sprijin pentru candidatul la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu vor fi stabilite la nivel judetean, se arata in protocolul de constituire a Aliantei electorale ALDE - Pro Romania, semnat miercuri de liderii celor doua partide. "Alianta Liberalilor si Democratilor a incheiat astazi cu…