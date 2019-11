Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Militarilor si Polițiștilor “Mihai Viteazul” sprijina alegerea Vioricai Dancila ca președinte al Romaniei. Membrii UMPMV si Sindicatele din Armata și Poliție care au aderat la Uniune vor susține duminica, 24 noiembrie, candidatul PSD, Viorica Dancila, pentru cea mai inalta funcție in stat.Vezi…

- "Au trecut trei zile de la alegerile prezidentiale din primul tur. In aceste trei zile, nimeni dintre cei care intra in turul doi nu au cerut sprijinul nostru, nu au cerut sprijinul comunitatii maghiare pentru turul doi. In aceste conditii, daca nu au cerut sprijinul nostru nu putem sustine acesti…

- SONDAJ. Romanii vor avea de ales intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila in turul doi al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Iohannis a luat un scor mare, de aproape 38%, dar Viorica Dancila l-a...

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat duminica seara, dupa publicarea exit-pollului, ca rezultatul obtinut de Viorica Dancila in primul tur al alegerilor prezidentiale este ceea ce social-democratii se asteptau si ca exista speranta ca aceasta sa castige turul doi. "Este ceea…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la faptul ca au fost inregistrate 2.000 plicuri cu voturi prin corespondenta...

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur.Dancila a declarat,…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat vineri ca are certitudinea ca va ajunge in al doilea tur de scrutin si va castiga alegerile prezidentiale, mentionand ca aceste obiective vor fi atinse cu sprijinul intregului partid. "Asa cum am spus, vrem sa maximizam rezultatul alegerilor, sunt…

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…