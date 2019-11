#Prezidenţiale2019/ Theodor Paleologu: Am votat pentru o Românie a respectului Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat ca a votat pentru o "Romanie a respectului" si a afirmat ca romanii trebuie "sa ceara respect din partea celor care ii conduc". "Am votat pentru o Romanie a respectului: respect pentru munca, respect pentru educatie, respect pentru mostenirea culturala si spirituala a Romaniei si a Europei, respect pentru toate varstele, pentru tineri si batrani, pentru romanii din Romania si din afara tarii, pentru Romania respectului fata de toti romanii. Si, de asemenea, trebuie ca romanii sa ceara respect din partea celor care ii conduc",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

