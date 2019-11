Orădean medaliat la Campionatul Naţional al Belgiei

Pintilie a reprezentat clubul Gracie Jiu Jitsu Oostende şi a cucerit argintul la categoria 66 kg. bronzul la categoria masters. „De cinci luni sunt stabilit in Belgia, dar am locuit în Olanda și am început să practic kickbox, MMA şi jiu-jitsu. Înainte de campionat m-am pregătit la Barcelona timp… [citeste mai departe]