Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Teleorman a avut parte de o surpriza neplacuta in momentul in care a mres sa voteze la secția din satul Bascoveni. a aflat acolo ca ceruse urna mobila. Poliția a inceput o ancheta, anunța Hotnews. Barbatul s-a prezentat la secția de votare 181 din satul Bascoveni, județul teleorman.…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale era la ora 11:00 de 11.39 %, peste 2 milioane de romani exercitandu-si dreptul de vot, conform datelor BEC. Pana la 11:00, la sectiile de vot din diaspora au votat peste 400.000 de alegatori.

- Un barbat de 30 de ani, din Salaj, a fost prins in flagrant de catre politistii satmareni in timp ce incerca sa vanda 100 de pastile de ecstasy, el fiind arestat preventiv, informeaza, sambata, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare.Potrivit sursei citate,…

- Un barbat de 30 de ani, din Salaj, a fost prins in flagrant de catre politistii satmareni in timp ce incerca sa vanda 100 de pastile de ecstasy, el fiind arestat preventiv, informeaza, sambata, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare. Potrivit sursei…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Gratia, a fost retinut de politisti, dupa ce, in urma unei perchezitii efectuate la domiciliul acestuia, a fost gasita o arma letala de vanatoare, detinuta in mod ilegal, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman, scrie Agerpres.…

- Politistii pitesteni au facut uz de arma, in noaptea de duminica spre luni, in timpul urmaririi ocupantilor unui autoturism care nu a oprit la semnalul agentilor rutieri. Potrivit unei informari transmise luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, agentii de la Sectia 1 Politie Pitesti au…