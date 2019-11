Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE de Buzau Dorin Badulescu face apel la toate partidele de dreapta si sustinatorii acestor formatiuni sa se uneasca si sa-l sprijine in turul al doilea pe candidatul PNL, Klaus Iohannis. In judetul Buzau, candidatul sustinut de ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu, s-a clasat pe locul trei,…

- Cel mai castigat este Klaus Iohannis, care a obtinut cu 800.000 de voturi mai mult decat PNL in primavara. La polul opus este Dan Barna, care a pierdut 800.000 de voturi fata de scorul USR-PLUS din luna mai. Viorica Dancila s-a mentinut la scorul PSD, doua milioane de voturi. …

- Votul romanilor de la alegerile prezidentiale arata ca acestia isi doresc in continuare ca Romania sa fie condusa de un presedinte responsabil, care lupta pentru drepturile lor, a declarat, luni, presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc. Parlamentarul a multumit tuturor romanilor care au iesit…

- SONDAJ. Romanii vor avea de ales intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila in turul doi al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Iohannis a luat un scor mare, de aproape 38%, dar Viorica Dancila l-a...

- Rezultatul inregistrat in primul tur al alegerilor prezidentiale arata o consolidare a sprijinului politic pentru PSD si pentru candidatul Viorica Dancila, a declarat, luni, presedintele PDS Brasov, senatorul Marius Dunca. "Organizatia judeteana PSD Brasov le multumeste celor peste 40.000 de brasoveni…

- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.

- Romanii au luat cu asalt casele de pariuri pentru pronosticurile privind candidatii care vor castiga in acest an alegerile prezidentiale. Actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis este cotat drept principalul favorit al alegerilor, cu 1.30. In imediata apropiere se afla Viorica Dancila, candidata…

- Președintele AEP Constantin Buica a spus ca e dezamagit de numarul mic al romanilor din strainatate care s-au inregistrat pentru vot la alegerile prezidențiale. Cei mai mulți au optat pentru votul prin corespondența, respectiv 41.003, iar 38.944 au ales votul la secții.„Autoritatea Electorala…