- STS anunța ca echipamentele care asigura funcționarea sistemului de centralizare a proceselor verbale la alegeri sunt protejate de eventualele caderi și fluctuații de tensiune, iar Serviciul va asigura neintrerupt asistența la sediul AEP, 24 de ore din 24.Diaspora voteaza: Cați romani au votat…

- Dupa ce vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a emis un comunicat de presa in care arata faptul ca, la alegerile prezidentiale, ar fi urmat sa lipseasca rubrica referitoare la rezultatele provizorii, AEP si BEC s-au sucit. Astfel, seful Auroritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu…

- In ziua alegerilor prezidentiale vor fi publicate pe Internet numai rezultatele partiale si finale, precizeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care arata ca, in prezent, nu exista cerinte operationale care sa permita STS centralizarea rezultatelor provizorii de la nivelul sectiilor de votare.…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta ca a predat peste 25.000 de tablete, atat in tara, cat si in strainatate, pentru buna desfasurare a alegerilor prezidentiale. "In conformitate cu atributiile stabilite prin legislatia in vigoare privind procesul electoral, Serviciul de Telecomunicatii…

- Serviciul de urgenta 112 a beneficiat de numeroase imbunatatiri in ultimele trei luni. Cu prioritate zero, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), administratorul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU), a luat masuri de ordin legislativ, tehnic si operational pentru eficientizarea…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anuntat vineri ca a prezentat Biroului Electoral Central (BEC) aplicatiile informatice pentru alegerile prezidentiale si este in desfasurare etapa de evaluare si instruire a persoanelor care vor asigura operarea Sistemului informatic de monitorizare a…

- Elaborarea proiectului de hotarare a AEP pentru aprobarea normelor metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare…