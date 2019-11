Presedintele Klaus Iohannis va merge in mijlocul cetatenilor, insa "nu vrea s-o puna intr-o situatie neplacuta pe doamna Dancila", a declarat deputatul PNL de Olt Gigel Stirbu, vicepresedinte al partidului, intrebat despre lipsa unei dezbateri intre candidatii din al doilea tur al alegerilor prezidentiale. "Democratia inseamna intoarcerea la cetatean, discutia cu cetateanul, votul obtinut de la cetatean. In situatia in care presedintele republicii merge in mijlocul cetatenilor, vreti o dezbatere mai ampla decat asta? (...) Acum, eu il inteleg pe presedintele Romaniei, ca nu vrea s-o puna intr-o…