#Prezidenţiale2019/ Romanescu (PNL Buzău): Am votat pentru o Românie europeană Presedintele PNL Buzau, deputatul Cristinel Romanescu, a declarat la iesirea de la urne ca a votat ''pentru o Romanie europeana, o Romanie care sa respecte valorile si traditiile noastre''.



"Am votat pentru o Romanie europeana, o Romanie care sa respecte valorile si traditiile noastre, ale tuturor. (..) Votul este forta fiecaruia dintre noi si reprezinta momentul in care putem sa sanctionam sau sa sprijinim o constructie politica, asa cum ne dorim, pentru noi, copiii si pentru nepotii nostri", a declarat liderul PNL Buzau.



