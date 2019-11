Ramona Ioana Bruynseels, candidat in turul I al alegerilor prezidentiale din acest an, ii felicita pe Klaus Iohannis si ii transmite mult succes in noul mandat. "Il felicit pe domnul Iohannis si ii urez mult succes in noul mandat. Domnule presedinte, avem asteptari mari de la dumneavoastra, va rugam sa redati poporului nostru increderea si speranta. Impreuna cu Guvernul actual, veti avea puterea si oportunitatea de a aduce romanii impreuna. Va rog sa o faceti. Pe conflict si ura nu putem construi. Adunati-ne pe toti in jurul dumneavoastra pentru a ne recastiga respectul in lume si a gasi solutii…