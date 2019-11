Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duminica, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll, ca nu este bucuros de faptul ca a castigat candidatul PNL, Klaus Iohannis, si a adaugat ca, in schimb, liderul PSD, Viorica Dancila, "traieste in continuare in minciuna", pentru ca niciodata un candidat al acestui partid n-a obtinut "un scor atat de prost". "Nu pot sa spun ca sunt bucuros, pentru ca nu l-am votat, nu l-am sustinut pe domnul Iohannis, si sper sa faca in al doilea mandat ce n-a facut in primul mandat. In partea cealalta, doamna Dancila traieste in continuare intr-o minciuna. (...) Candidatul…