Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți ofițeri de poliție s-au alaturat mișcarii de protest a cetațenilor in cel puțin trei orașe boliviene, contestand rezultatele alegerilor prezidențiale din țara și solicitand demiterea președintelui Evo Morales, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Forțele…

- Premierul Ludovic Orban va participa miercuri de la ora 19.00 la o „intalnire de lucru” la Palatul Victoria cu reprezentanți din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Autoritatea Electorala Permanenta, pe tema alegerilor prezidențiale.…

- Pentru protejarea cetatenilor pot fi angrenati si jandarmii, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, marti seara, in contextul cazului tinerei drogata si violata intr-o cladire abandonata din Giurgiu. "Pot fi angrenati in protejarea cetatenilor jandarmii, care in judetele respective sunt…

- PSD se intereseaza care sunt toate situațiile in care se poate vota cu urna mobila la alegerile prezidențiale, in condițiile in care la scrutinul din 2014 au fost peste 100.000 de persoane care au votat cu urna mobila, adica aproape 1% din alegatorii din turul II.Social-democrații au cerut…

- Din momentul intrarii in vigoare a Legii 148/2019 prin care s-au stabilit modalitațile de exercitare a dreptului de vot in strainatate in contextul alegerilor prezidențiale din acest an, respectiv 28 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), alaturi de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care termenul limita pentru inregistrarea cetatenilor romani cu drept de vot in strainatate in Registrul electoral, pentru alegerile prezidentiale, va fi extins pana la 15 septembrie. "Vom adopta masuri pentru…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, le multumeste, in numele ministerului, tuturor cetatenilor care au participat la proteste intr-un mod atat de civilizat si de pasnic. „Am asistat la un act democratic sanatos si fara incidente”, spune Fifor, sustinand ca s-a vazut si faptul ca…