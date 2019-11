Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, și-a aratat calitațile de sportiv, in direct la TV. Politicianul a jucat hochei, la emisiunea Romania9 de la TVR 1, cu realizatorul Ionut Cristache."De copil mic am inceput sa joc, e un sport național. Am invațat sa patinez. Pana la 16-17 am fost hocheist…

- Intrebat daca exista pericolul sa nu avem un Guvern, pana dupa primul tur al alegerilor prezidențiale, Rareș Bogdan a raspuns, in direct, la Romania TV: "Nu exista acest pericol. PNL-ul are toate atuurile, președintele la fel. Toata lumea și-a dorit un președinte jucator. Pai uite, in momentul…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Klaus Iohannis sustine ca, dupa trei ani ”marcati de criza statului de drept in care PSD a aruncat Romania, dupa o guvernare care a esuat in toate domeniile esentiale”, a venit momentul ca normalitatea sa revina in Romania. De aceea, Iohannis propune programul prezidential…

- Imediat dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru postul de prim-ministru, Ludovic Orban a anunțat care vor fi prioritațile guvernului sau. Totodata, a invitat partidele alaturi de care PNL a reușit demiterea guvernului Dancila sa susțina noul cabinet. ”Sunt onorat sa-mi asum responsabilitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit sambata, la Chisinau, cu conducerea Blocului ACUM, el precizand, intr-o conferinta de presa, ca au fost discutate inclusiv alegerile prezidentiale care urmeaza in aceasta toamna in Romania, precum si alegerile locale din Republica Moldova, potrivit Agerpres.Citește…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca moțiunea de cenzura va fi depusa de partid la momentul cel mai potrivit, in sesiunea parlamentara de toamna, precizand ca poate fi inaintea alegerile prezidențiale din luna noiembrie sau dupa scrutinul pentru Cotroceni, transmite Mediafax.„PNL e…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura."PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii,…

