- Prima zi a votului in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat in 777 de sectii de votare din Europa, Asia, Africa si Australia, iar pana la ora 23,00 (ora Romaniei) 77.130 de cetateni romani si-au exercitat dreptul de vot, conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central, informeaza…

- Sectiile din Italia, Spania, Franta si Germania au fost deschise, peste 7.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora. Putin dupa ora 13,00, peste 7.000 de romani figureaza ca au votat...

- O fotografie postata de europarlamentarul USR-PLUS Ramona Strugariu surprinde coada formata de alegatorii romani de la o sectie de vot in Berlin. Si la Roma oamenii au fost nevoiti sa stea la rand pentru a vota. O alegatoare a fost surprinsa dansand de bucurie si dedicandu-i dansul…

- Secțiile de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea și China au fost deschise, iar cetațenii romani din aceste state iși pot exercita dreptul la vot. Prima secție de votare din Diaspora care a fost deschisa a fost cea din Auckland din Noua Zeelanda, iar la scurt timp au fost deschise cele…

- Romanii din Diaspora vor vota timp de trei zile la alegerile prezidențiale 2019. In premiera, anul acesta romanii din afara tarii au la dispozitie trei zile pentru a vota la urne in 835 de sectii de votare. La sectiile de votare din afara Romaniei organizate pentru alegerile prezidentiale au votat vineri…

- La sectiile de votare din afara Romaniei organizate pentru alegerile prezidentiale au votat vineri pana la 07:00 ora Romaniei 130 de alegatori. Acestia si-au exprimat dreptul de vot la sectii de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, China, Malaezia si Singapore. In…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale incepe in aceasta noapte, in Noua Zeelanda si Australia, in conditiile in care pentru romanii din afara taril procesul electoral se desfasoara pe durata a trei zile.”Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunța ca alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 au intrat in linie dreapta, iar la unele secții de votare din strainatate, precum cele din Australia și Noua Zeelanda, cetațenii romani pot sa se prezinte la urne inca din aceasta noapte. Potrivit…