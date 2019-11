Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale incepe vineri, de la ora 00,00, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie, la ora 7,00, informeaza AGERPRES . Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc in aceleasi sectii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a comunicat Autoritatii Electorale Permanente necesarul materialelor de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale - 4.608.175 de buletine de vot si 2.866.260 de timbre autocolante, potrivit news.ro.Potrivit MAE, in conformitate cu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, duminica, la ora 18.00, cea de-a treia zi a votului in strainatate pentru alegerea Presedintelui Romaniei continua in 816 sectii de votare din Asia, Europa, Africa si America. Potrivit datelor Biroului Electoral Central, pana la ora 18.00, au votat 42,19%…

- Ministerul Afacerilor Externe a organizat astazi, 7 noiembrie 2019, un briefing de presa pe tema demersurilor intreprinse pentru organizarea alegerilor prezidentiale in strainatate, in conformitate cu atributiile care ii revin conform legii. Briefing-ul a fost sustinut de Reprezentantul cu insarcinari…

- Ministrul demis al Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat ca organizarea in bune conditii a alegerilor prezidentiale in strainatate reprezinta prioritatea Ministerului Afacerilor Externe in perioada urmatoare potrivit Agerpres "Complexitatea acestui proces este in acest an mult crescuta,…

- Ministerul Afacerilor Externe a finalizat, vineri, expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in vederea asigurarii bunei desfasurari a procesului de votare in cadrul sectiilor din strainatate in contextul alegerilor prezidentiale. Pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat joi ca a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta o lista suplimentara de 55 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale, potrivit Agerpres."Ministerul Afacerilor Externe a transmis astazi, 17 octombrie 2019, catre Autoritatea…