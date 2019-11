Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, apreciaza ca Viorica Dancila, candidatul social democrat si lider al PSD, nu are sanse de castig in turul al doilea al alegerilor prezidentiale in fata presedintelui Klaus Iohannis, candidatul liberalilor, conform Agerpres.Citește și: Florin Iordache,…

- Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, intr-o cnferinta de presa la Brasov, ce sanse-i da candidatului Viorica Dancila la alegerile prezidentiale si a raspuns: "Sanse zero". Apoi, Orban a completat: "Si asa e prea mult pentru ea ca a ajuns in turul doi". CCR a validat, vineri, rezultatele primului tur…

- "Toti liderii care au fost devorati de partid la un moment dat, intr-o forma sau alta, au primit respectul colegilor si regretul pentru acele momente. Nu cred ca suntem acum in acea situatie in care dupa alegerile prezidentiale sa se ceara capul cuiva. Cred ca toata forta noastra, toata energia noastra…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Bookmakerii ii dau lui Klaus Iohannis cote cuprinse intre 1,01 și 1,07, in timp ce Viorica Dancila are cote care variaza intre 7,50 și 10,00. Actualul sef al statului era favorit și inaintea primului tur, cand a primit din partea caselor de pariuri 1,20, in timp ce Dancila…

- Incaltat cu papuci, Dan Barna a primit o echipa de filmare la el acasa duminica, in ziua votului, pentru a lasa oamenii sa-l vada si in intimitatea familiei. Liderul USR se spala pe dinti, isi face pantofii cu crema, sta la micul dejun alaturi de familie si discuta despre emotia alegerilor.…

- Viorica Dancila vrea sa-i propuna lui Klaus Iohannis sa participe impreuna la mai multe dezbateri intre cele doua turul ale alegerilor prezidentiale 2019, dintre care una decisiva, spre finalul campaniei electorale. Scrisoarea ar urma sa fie trimisa in cursul zilei de luni. REZULTATE ALEGERI…

- In exit poll-ul realizat de PNL, Klaus Iohannis, actualul sef al statului, conduce cu 41%, urmat cu 16 procente de candidatul PSD, Viorica Dancila, si cu 13 % de Dan Barna, candidatul USR. In sondajele realizate de PSD la iesirea de la urne, Iohannis are 39%, urmat de Viorica Dancila, cu 26%, si de…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, intr-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „inalt ca bradul, dar leneș”.Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a spus, vineri…