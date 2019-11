Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat duminica, la Zalau, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie care se poate dezvolta si in care sa isi poata creste copiii, potrivit Agerpres. "In primul rand, am votat pentru continuitate, am votat pentru…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminica, dupa ieșirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie puternica, in care fiecare cetațean este respectat, informeaza Agerpres. Kelemen a votat la secția organizata in incinta primariei din comuna sa natala, Carța. "Am votat pentru o Romanie puternica,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, la alegerile prezidențiale, la Colegiul Tehnic Grivița din București. Edilul a spus ca a votat cu un președinte „care va pune capat unor masuri de austeritate” și vrea ca toți copiii sa aiba „șanse egale de educație și de dezvoltare”.…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a anuntat joi ca a decis sa demareze un audit intern la toate nivelurile institutiei si sa opreasca toate concursurile aflate in desfasurare, atat in aparatul central, cat si la unitatile din subordine potrivit Agerpres Potrivit…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a anuntat joi ca a decis sa demareze un audit intern la toate nivelurile institutiei si sa opreasca toate concursurile aflate in desfasurare, atat in aparatul central, cat si la unitatile din subordine. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat marti referitor la demiterea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Drumuri si numirea altor membri cu mandat de patru ani ca va verifica daca s-a respectat procedura, iar in caz contrar…

- Unul dintre proiectele majore vizeaza procedura de organizare a licitatiei pentru spectru 5G, scrie Agerpres. Pe acest subiect, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca anul acesta nu se va organiza licitatia pentru licentele…