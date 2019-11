Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand de astazi, timp de trei zile, romanii din strainatate voteaza la alegerile prezidentiale! Dragi romani, veniti la vot pentru ca tara noastra are mare nevoie de fiecare dintre voi, oriunde v-ati afla. In 2016, absenteismul a adus la putere PSD, cea mai nociva guvernare din istoria post decembrista,…

- Fostul presedinte al Parlamentului European, Antonio Tajani, ii indeamna pe toti romanii din Italia sa-l voteze pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale. ”Mult noroc prietenului meu Klaus Iohannis pentru alegerile prezidentiale din Romania”, a transmis Tajani.Fostul presedinte al Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis reincepe sa foloseasca platforma Facebook ca pe un instrument de campanie, dupa ce ani de zile a transmis online doar rezumate ale unor declaratii facute in alte contexte. Cel mai urmarit politican european pe Facebook in 2014, Iohannis anunta pe pagina sa lansarea programului…

- „Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- Președintele Klaus Iohannis a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care le cere alegatorilor sa vina sa voteze in numar cat mai mare la scrutinul in urma caruia va fi desemnat viitorul președinte al Romaniei, deoarece o prezența ridicata ar putea duce la ”o Romanie fara PSD”. ”Dragi romani,…

- "Dragi colegi, batalia pentru salvarea ALDE continua. Deciziile luate astazi impotriva mea și a altor colegi nu vor ramane așa. Ele sunt profund nestatutare și au creat o puternica dezamagire in toate structurile partidului. In urmatoarele zile, vom gasi soluțiile potrivite pentru ca proiectul nostru…

- "Nicio zi fara o gogomanie! Acesta pare a fi sloganul preferat al colegilor din opoziție, care ce viseaza noaptea scot pe gura ziua. Ultima dintre perle o constituie taierea voucherelor de vacanța, program introdus de guvernarea PSD, de pe urma caruia au beneficiat mii de romani. Daca le ies…

- Totul, evident, ca o ironie, la adresa numarului foarte mare de candidati. "Dragi prieteni, am mare nevoie de ajutorul vostru. E serios și adevarat, verificat și confirmat! Pentru fiecare like la postarea asta, toți candidații la prezidențiale imi vor dona cate 1000 de semnaturi și pentru…