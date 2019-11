Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca va accepta invitatia la dezbatere propusa de Viorica Dancila, Klaus Iohannis a declarat ca PSD incearca sa atraga atentia prin manevre. "Urmeaza sa discut cu colegii, insa ma voi concentra pe intalnirile cu alegatorii", a punctat Iohannis. "Vreau sa subliniez doua lucruri. Noua…

- Klaus Iohannis le cere romanilor sa mearga la votul din turul 2 al alegerilor prezidențiale și se teme ca episodul din decembrie 2016, de la parlamentare, s-ar putea repeta. Atunci, PSD a caștigat cu 46% numarul de mandate in Parlament.”Facem primele analize. Legislația privind votul in Diaspora…

- Klaus Iohannis a fost votat de peste 76% dintre alegatorii romani care au votat in Republica Moldova. El a fost urmat de candidatul PMP Toader Paleologu, care a fost preferat de 9% din alegatori. Citeste si REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE. Surpriza uriasa, 73% dintre alegatorii lui Iohannis…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- Presedintele Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur al alegerilor prezidentiale. Dan Barna si Viorica Dancila, separati de 6 procente, se lupta pentru finala prezidentiala, arata EXIT Poll-urile realizate de IRES si de CURS-Avangarde. Datele au ca punct de referinta ora 19.00, asadar au mai fost…

- Aflat in campanie electorala la Aiud, Dan Barna s-a fotografiat cu o pisica in brate, iar poza a ajuns instantaneu pe Facebook, locul cel mai potrivit pentru poze cu pisici. Postarea consilierului sau Shere Marinescu atras imediat simpatia a sute de utilizatori de Facebook, care au dat Like…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Candidatii pentru alegerile prezidentiale duc o lupta stransa pentru a ajunge in turul II. Statistic, Viorica Dancila are cele mai mari sanse pentru a ajunge in marea finala alaturi de Klaus Iohannis. Intre timp, Dan Barna sustine alegerile anticipate…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat joi, la Parlament ca pleaca „cu datoria implinita” si ca guvernul va ramane in istorie drept „un guvern bun”. Totodata, premierul a afirmat ca e sigura ca va ajunge in turul doi la alegerile prezidentiale. Viorica Dancila: „Dupa cum ati vazut, motiunea a…