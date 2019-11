#Prezidenţiale2019/ Începe campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale incepe vineri, de la ora 00,00, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie, la ora 7,00.



Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc in aceleasi sectii de votare si circumscriptii electorale, sub conducerea operatiunilor electorale de catre aceleasi birouri electorale si pe baza acelorasi liste de alegatori de la primul tur.



*** La sectiile de votare din strainatate, se voteaza pe durata a trei zile, ca si la primul tur, conform urmatorului program:

