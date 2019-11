Politistii au demarat duminica cercetari pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata in doua cazuri de solicitare a urnei mobile in comuna Farcasesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. Potrivit acestuia, politisti din cadrul Politiei Orasului Rovinari s-au sesizat cu privire la savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata constand in aceea ca o femeie, de 69 de ani, din comuna Farcasesti, in calitate de fiica a unei femei in varsta de 87 de ani, din aceeasi localitate, a depus, in seara zilei de 23 noiembrie,…