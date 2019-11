Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat ca social-democratii spera ca Viorica Dancila, candidatul partidului la prezidentiale, sa obtina un scor "foarte bun" in turul doi al alegerilor, adaugand ca, indiferent de voturile primite, rezultatul nu poate fi considerat un esec.…

- Numarul alegatorilor care au votat la sectiile din strainatate pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale pana sambata in jurul orei 23:00 a depasit 362.000, in timp ce, in primul tur, in acelasi interval, au votat aproape 270.500 de romani.

- Numarul alegatorilor care au votat la sectiile din strainatate pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale a depasit 310.000, in timp ce, in primul tur, in acelasi interval, au votat aproape 245.400 de romani. STS precizeaza ca toate echipamentele functioneaza normal, iar 1.600 de specialisti asigura…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca PSD nu a inregistrat un esec in primul tur al alegerilor prezidentiale, candidatul partidului, Viorica Dancila, fiind in turul doi. Firea a precizat ca, la Bucuresti, social-democratii au avut in plus zece mii de voturi fata de alegerile europarlamentare.

- Primarul general Gabriela Firea le-a mulțumit, luni, romanilor care au votat la alegerile prezidențiale in București și, in special celor care au ales-o pe Viorica Dancila, candidatul PSD. „Avem cu aproape 10 mii de voturi mai mult decat la alegerile europarlamentare”, spune Firea.Gabriela…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a multumit tuturor celor care s-au prezentat la urne in Bucuresti la primul tur al alegerilor prezidentiale, in special celor care au votat pentru Viorica Dancila, candidatul PSD in cursa pentru Cotroceni. "Le multumesc tuturor romanilor din Bucuresti,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, la alegerile prezidențiale, la Colegiul Tehnic Grivița din București. Edilul a spus ca a votat cu un președinte „care va pune capat unor masuri de austeritate” și vrea ca toți copiii sa aiba „șanse egale de educație și de dezvoltare”.…

- In primele 10 minute de la deschiderea urnelor, potrivit datelor Biroului Electoral Central, au votat in secțiile din țara 57.840 de romani. Cei mai mulți dintre votanți s-au inregistrat, in primele minute de la deschiderea urnelor, in București. Secțiile de votare pentru primul turl al alegerilor prezidențiale…