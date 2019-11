Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri ca USR - PLUS trebuie sa se uite catre Palatul Cotroceni si catre candidatul Klaus Iohannis atunci cand vorbeste despre fake news, si nu catre PSD, pentru ca social-democratii nu se lupta cu USR - PLUS si nici nu au adus vreodata acuzatii in spatiul public reprezentantilor celor doua formatiuni. "Nu stiu despre niciun material in acest sens, nu am face asa ceva, nu am facut asa ceva. Eu cred ca USR - PLUS trebuie sa se uite catre Palatul Cotroceni, catre candidatul Iohannis si nu catre PSD. Noi nu ne luptam cu USR - PLUS, noi nu am venit niciodata…