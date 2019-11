Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, premierul desemnat, le a prezentat colegilor din Biroul National documentul pe care il va depune la Parlament si care contine masurile pe care le are in vedere in situatia in care guvernul sau va fi investit.Documentul cuprinde obiective pe termen scurt privind organizarea si desfasurarea…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale l-a atacat, miercuri, pe premierul desemnat Ludovic Orban, despre care a spus ca parca joaca intr-o comedie, dar și pe președintele Klaus Iohannis, in cadrul unei intalniri electorale care a avut loc in județul Suceava, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- A pregatit insa o „strategie de mobilizare” Ludovic Orban, a declarat ca a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea PSD, dar si pentru a mobiliza parlamentarii. ”In conditiile in care partenerii care au fost alaturi de noi la motiunea de cenzura vor merge pana la capat, sunt…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat ca a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea senatorilor și deputaților PSD, dar si pentru a mobiliza parlamentarii. ”Este stare de necesitate”, a apreciat liderul liberal, citat de Mediafax.”Am stabilit o…

- "Vom depune motiunea de cenzura la inceputul saptamana viitoare, luni sau marti. (...) Obiectivul nostru este sa adunam numarul maxim de voturi, astfel incat sa reusim in demersul nostru de a pune punct acestei guvernari dezastruoase pentru Romania. Ce se va intampla dupa caderea Guvernului este…

- Guvernul se reuneste joi in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se un proiect de ordonanta de urgenta pentru prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani care doresc sa voteze din strainatate la alegerile prezidentiale. "Proiectul de ordonanta de urgenta care prevede ca termenul de inregistrare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita premierului Viorica Dancila sa se prezinte de urgenta in Parlament pentru a clarifica sustinerea Executivului, aratand ca prim-ministrul este obligat sa faca acest demers pana cel tarziu luni, in caz contrar fiind "unica persoana responsabila pentru consecintele…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la Digi 24, ca este dificila constituirea unui ”guvern decent” pe actuala structura parlamentara deoarece ar fi nevoie de sprijinul unor partide care provin din PSD sau au guvernat alaturi de social-democrați, referire la Pro Romania și ALDE. ”Cu actuala…