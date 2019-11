Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila si-a prezentat miercuri prioritatile vizavi de mediu in cazul in care va ajunge presedintele tarii. Aceasta a explicat ca rolul unui sef de stat este de a aduce in dezbatere publica taierile ilegale de paduri, criza climatica, calitatea aerului si a apei, precum si situatia…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Florin Roman, noul lider al Grupului PNL din Camera Deputatilor, surprinde printr-o declaratie care il pozitioneaza pe alta directie decat cea a partidului si a presedintelui. Roman a declarat marti seara, dupa ce a fost ales in fruntea grupului PNL, ca si-ar dori o dezbatere…

- Mircea Diaconu nu intra in turul 2 al alegerilor prezidentiale 2019, conform exit-poll-urilor prezentat duminica seara la inchiderea urnelor de vot. "Trebuie sa va spun tuturor ca in sediul nostru ploua asa ca n-o sa tin o conferinta asa cum a sustinut domnul Iohannis, dar sper ca v-ati notat…

- Au mai ramas 10 zile p/na cand romanii iși vor putea exercita dreptul de vot și vor putea alege viitorul președinte al țarii pentru urmatorii cinci ani. Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin. De asemenea, cetațenii…

- Barbatul a leșinat la finalul mitingului, iar Viorica Dancila s-a dus imediat la el, sa vada ce se intampla. Potrivit imaginilor difuzate de Romania TV, premierul a stat langa acesta pana la sosirea echipajelor medicale. Citeste si ALEGERI PREZIDENTIALE. Dancila: "Nu vom gira un guvern care…

- "Sunt convinsa ca se joaca alegerile prezidentiale la aceasta motiune. Altfel nu vad de ce domnul presedinte Iohannis ar fi asa de inversunat ca aceasta motiune sa treaca si acest guvern sa pice. Cred ca si-a facut din asta un obiectiv electoral. Dar, daca motiunea va trece, sansele mele de a ajunge…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Este un moment de bilant pe care trebuie fiecare dintre noi sa-l tratam cu foarte multa atentie. (...) Alegerile europarlamentare nu au fost castigate de PNL sau USR, au fost pierdute de PSD si trebuie sa pornim de la aceasta realitate, trebuie sa vedem unde am gresit,…

- El si-a exprimat solidaritatea si sprijinul pentru PSD si pentru candidatura Vioricai Dancila la Presedintia Romaniei. ”Aceste alegeri sunt importante pentru viitorul democratiei europene”, a spus Stanisev, citat de News.ro. El a amintit ca in trecut au existat dificultati in dialogul…