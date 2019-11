Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila il provoaca, din nou, pe Klaus Iohannis la o dezbatere unu la unu, inainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale. Șefa PSD vrea ca Iohannis sa divulge tuturor profesorilor din Romania cum sa iși cumpere 6 case cu banii din meditații.La finalul ședinței CEX a PSD, Dancila a…

- Presedintele USR a sperat ca va intra in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, mai ales ca la un moment dat a primit inclusiv telefoane de felicitare pentru rezultat.”Reactia din strada si reactia din ultimele zile si dupa participarea la dezbaterea de la Europa Fm si reactia cetatenilor…

- "Am facut campanie pentru președintele Romaniei, am prezentat proiectul președintelui, soluțiile pe care le are. Am avut ca obiectiv un scor de peste 40% in primul tur și sunt convins, dupa cum arata datele, ca am atins acest obiectiv", a declarat Ludovic Orban. REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE.…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat vineri ca Viorica Dancila este singurul candidat din cursa prezidentiala care are sanse sa-l invinga pe Klaus Iohannis, fiind "presedintele implicat si muncitor de care Romania are nevoie". "Sa mergem la vot si sa alegem cu inima. Sa nu-i dam…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Nu a fost usor, cred ca am fost cel mai jignit prim ministru, cred ca judetul Teleorman a fost cel mai criticat, multi ar fi vrut sa-l scoata de pe harta Romaniei, dar noi suntem oameni puternici si mergem inainte si stim ca atunci cand vrem ceva, atunci cand dorim un…

- Casele de pariuri din Romania au stabilit cotele pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc pe 10 noiembrie. Bookmakerii au un mare favorit pentru scrutinul de peste cateva zile. Acesta este actualul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis. La unele agenții de pariuri, liderul PNL nu are nici…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a lansat luni o serie de critici la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, ea precizand ca Romania are ''cel mai iresponsabil'' presedinte pe care l-a avut tara noastra vreodata, unul care ''actioneaza constient impotriva propriului…