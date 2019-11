CAUTĂ CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA SOLUȚII ÎN PROBLEMA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN?

Invitați: Roxana și Octavian SIMION, reprezentanți ai Asociației Bobitza’s Ark Hunedoara The post CAUTĂ CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA SOLUȚII ÎN PROBLEMA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN? appeared first on Stiri din judetul Hunedoara . [citeste mai departe]