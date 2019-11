Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca a votat pentru schimbare, pentru o Romanie care incepe sa faca schimbarile acum, nu peste cinci ani sau peste zece ani, precizand ca acest vot este unul pentrru viitor.

- Liderul USR, Dan Barna, a mers la vot. Acesta s-a declarat extrem de optimist la ieșirea de la urne și le-a cerut tinerilor sa iasa la vot.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii și a austeritații "Am votat la finalul…

- Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidentiale, reacționeaza dupa episodul de ieri de la Oradea. Barna denunța fake news dupa ce presa a scris ca nu l-a recunoscut pe Emerich Jenei, unul dintre cei mai mari antrenori ai fotbalului romanesc.Viorica Dancila, despre sansele…

- Liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Dan Barna, candidatul Aliantei USR-PLUS pentru Presedintia Romaniei, ar trebui sa se retraga din cursa pentru Cotroceni, avand in vedere recentele dezvaluiri aparute in spatiul public. "In mod clar…

- USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.„Astazi a…

- Dan Barna și-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Alianța a strans aproape 400.000 de semnaturi. Liderul USR a susținut ca Romania are nevoie de o schimbare si a lansat un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis: „Daca era un gospodar mai…

- Liderul USR si prezidentiabilul Aliantei USR-PLUS Dan Barna a anuntat, marti, ca a reusit sa stranga cele 200.000 de semnaturi necesare inscrierii in cursa electorala. "Am ajuns la 200.000 de semnaturi! Va multumesc tuturor celor care ati semnat pentru a-mi depune candidatura la alegerile prezidentiale”,…

- Extrem de optimist in ceea ce priveste alegerile prezidentiale, Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS a declarat duminica la Targoviste Post-ul Dan Barna la Targoviște: „Sunt foarte optimist nu doar ca voi ajunge in turul doi, ci ca voi si castiga aceasta cursa pentru prezidentiale” apare prima data…