Presedintele UDMR Bihor, deputatul Cseke Attila, a declarat, luni, ca niciunul dintre candidatii la prezidentiale nu a avut un mesaj catre comunitatea maghiara, dar si-a exprimat speranta ca acest lucru se va intampla in campania pentru turul doi, cand, probabil, UDMR va aplica "principiul raului cel mai mic".



"Vom avea miercuri un Birou permanent in care vom analiza, pe de o parte, campania si rezultatul, si pe de alta parte vom incerca sa vedem care va fi mesajul catre comunitatea maghiara legat de turul doi. Evident, nu ma hazardez in aceasta privinta. Probabil, principiul raului…