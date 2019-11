Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Ciobanu din județul Constanța, Tudorel Gurgu (PSD), este cercetat pentru ca a insoțit un barbat in scaun cu rotile pana la cabina de vot și i-a spus cu cine sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Dosarul penal a fost deschis dupa ce un membru al secției de votare nr. 391,…

- Astazi, in jurul orei 11.15, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au fost sesizati de catre un membru al sectiei de votare nr. 391 din cadrul Liceului Tehnologic Ciobanu cu privire la faptul ca primarul localitatii Ciobanu, Tudorel Gurgu ar fi insotit la sectia de votare un barbat de 73 de…

- Politistii din judetul Constanta au deschis dosar penal pentru coruperea alegatorlor, dupa ce primarul unei comune si alte persoane ar fi incercat sa influenteze votul alegatorilor la doua sectii, anunța news.ro.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva…

- Politistii doljeni au fost sesizati despre faptul ca la o sectie de votare din localitatea Plesoi presedintele sectiei si loctiitorul acestuia ar fi permis mai multor persoane sa intre in cabina de vot, in urma sesizarii fiind intocmit dosar penal pentru violarea confidentialitatii votului, au anuntat…

- Politistii constanteni au inceput cercetarile, dupa ce primarul unei comune a fost fotografiat oferind bani presedintelui sectiei de votare, alesul local spunand ca banii au fost dati pentru hrana membrilor sectiei de votare respective.

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Zalau au fost sesizați prin apelul de urgența 112, vineri, 4 octombrie a.c., la ora 18:25, de catre un barbat, din comuna Treznea, cu privire la faptul ca un consatean i-a distrus acoperișul garajului. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit faptul…

- O patrula din cadrul Secției 15 Poliție Rurala Vatra Dornei a oprit vineri pentru control pe DN 17 din comuna Dorna Candrenilor, autoturismul condus de un barbat de 42 de ani din comuna Coșna. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca, barbatul are permisul…