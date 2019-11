#Prezidenţiale2019 Constanţa: Barna spune că românii au în sfârşit şansa unui tur doi fără PSD Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat marti, la Constanta, ca romanii au sansa reala de a avea un tur doi al scrutinului electoral fara PSD, sansa ce va creste odata cu mergerea la urne a cat mai multor votanti. "Avem in sfarsit sansa sa avem un tur doi fara PSD, sa avem un tur doi in care sa discutam despre viitorul Romaniei, despre cum facem o Romanie care se modernizeaza, o Romanie care se digitalizeaza, despre cum facem o Romanie cu autostrazi, cu spitale curate. (...) Ieri a fost un rezultat grozav, am scapat, a fost o motiune de cenzura si am reusit sa investim… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

