- "Am facut campanie pentru președintele Romaniei, am prezentat proiectul președintelui, soluțiile pe care le are. Am avut ca obiectiv un scor de peste 40% in primul tur și sunt convins, dupa cum arata datele, ca am atins acest obiectiv", a declarat Ludovic Orban. REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE.…

- Cea mai mica secție de votare din Moldova are 28 de alegatori, prezența la vot fiind de 160%, ca de fiecare data. Au pus ștampila și calugarii de la Manastirea Gorovei, dar și pelerinii aflați in trecere pe acele meleaguri!

- Candidatul la prezidențiale Ninel Peia a fost gasit vineri de polițiști la Manastirea Putna, județul Suceava. La momentul transmiterii acestei știri, el discuta cu polițiștii, care au deschis o ancheta dupa ce a fost dat disparut.„Barbatul semnalat disparut de catre Serviciul de Protecție…

- Moldovenii care muncesc peste hotare au transferat in țara aproape 100 de milioane de dolari in luna septembrie 2019, prin intermediul bancilor licențiate, potrivit BNM. Alte transferuri au vizat salariile in favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților din Moldova, transferurile…

- Avand in vedere faptul ca in zilele de 10.11.2019 și 24.11.2019 va avea loc procesul electoral pentru alegerea Președintelui Romaniei... The post Atenție la buletin! Verificați termenul de valabilitate pentru a putea vota la alegerile prezidențiale appeared first on Renasterea banateana .

- 'A fost o vizita in care am avut parte de foarte multa sustinere, am fost la Ciobanu, la Murfatlar, acum la Constanta. Am vazut oamenii foarte implicati si foarte atasati de candidat si de Partidul Social Democrat. Oamenii nu au fost de acord cu ceea ce s-a intamplat, si acest lucru ne-au spus la…

- Tudorița Lungu, deputat PNL, critica in termeni duri dezinteresul PSD fața de Regiunea Nord-Est, ceea ce face ca decalajele dintre județele Moldovei și restul țarii sa se adanceasca tot mai mult. Deputatul liberal vorbește, in cadrul unei declarații... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul orașului Iasi, Mihai Chirica, și președintele Klaus Iohannis au discutat despre lipsa unei autostrazi care sa lege Moldova de Ardeal, in cadrul unei intrevederi avute imediat dupa sosirea șefului statului la Iași. Chirica a spus ca ramane independent, dar nu exclude nicio opțiune politica.…