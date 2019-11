Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a obtinut 61,35%, iar Viorica Dancila 38,65% in cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, dupa numararea voturilor in toate sectiile din judetul Suceava. Potrivit BEJ Suceava, dintre cei 603.768 alegatori inscrisi in listele electorale din judet, in cel de-al doilea…

- Presedintele in functie, Klaus Iohannis, cistiga alegerile prezidentiale din judetul Buzau, la o diferenta foarte mica fata de Viorica Dancila. Candidatul sustinut de PNL obtine putin peste jumatate din voturile valabil exprimate.

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila a caștigat in orașul Abrud și comunele Ciuruleasa și Bucium. Rezultate voturi in Abrud: Klaus Iohannis – 1062 de voturi, Viorica Dancila – 1162. Rezultate voturi Ciuruleasa: Klaus Iohannis – 254, Viorica Dancila – 351. Rezultate voturi Bucium:…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut 37,49% dintre voturile exprimate duminica, laprimul tur al alegerilor prezidentiale, iar Viorica Dancila 22,69%, potrivit datelor prezentate de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea voturilor din 99,09% din sectiile de votare.

- Candidatul sustinut de PNL, Klaus Iohannis, a castigat alegerile in judetul Timis, cu 43,82 la suta din voturi, locurile urmatoare fiind ocupate de candidatul USR, Dan Barna, cu 20,96 la suta, si candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 13,94 la suta.

- Candidatul UDMR la alegerile prezidentiale, Kelemen Hunor, a castigat detasat alegerile in judetul Covasna, intrunind peste 60% din sufragiile electoratului, acesta fiind urmat de candidatii PNL si PSD, Klaus Iohannis si Viorica Dancila. Potrivit datelor finale publicate luni pe site-ul…

- Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a obtinut 34,56 % din voturile valabil exprimate, ea fiind urmata de candidatul PNL, Klaus Iohannis cu 29,69 %, Mircea Diaconu cu 13,42%, Dan Barna cu 9,78%, potrivit datelor finale furnizate de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Buzau. La nivelul…

- Dezastru pentru PSD la Alba Iulia. Viorica Dancila s-a clasat a treia, dupa Klaus Iohannis și Dan Barna. Potrivit numaratorii paralele realizate de PNL Alba, care include toate secțiile de votare din municipiu, Klaus Iohannis s-a situat pe primul loc cu un numar de 16.199 de voturi, reprezentand un…