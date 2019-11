Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis, a obtinut, in Bihor, 66,10% din totalul voturilor valabil exprimate, in timp ce contracandidata sa, Viorica Dancila, a adunat 33,89% din total. Potrivit site-ului aep.ro, din cei 501.344 alegatori inscrisi in lista electorala permanenta,…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a castigat alegerile in judetul Olt cu 54,40% din voturi, iar candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut 45,59% din voturi.Conform datelor de pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, dupa centralizarea voturilor din cele 380 sectii…

- Candidatul PNL la prezidentiale, Klaus Iohannis, a castigat alegerile in judetul Hunedoara, el obtinand 54,78% din voturile valabil exprimate, potrivit rezultatelor publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP).Astfel, dupa centralizarea datelor din cele 524 de sectii de votare…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut, duminica, in judetul Dambovita, la turul doi al alegerilor prezidentiale, cele mai multe voturi, respectiv 119.319, ceea ce reprezinta un procent de 53,80% din totalul voturilor valabil exprimate, conform datelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut in Calarasi la turul doi al alegerilor prezidentiale cele mai multe voturi, 63.587, reprezentand 53,91% din totalul voturilor valabil exprimate, conform datelor finale publicate de AEP.Candidatul PSD, Viorica Dancila, a obtinut 54.353 voturi, ceea…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a castigat turul al doilea ale alegerilor prezidentiale in judetul Dolj cu 51,78% din voturile valabil exprimate, iar candidatul PSD, Viorica Dancila, a obtinut 48,22%, potrivit rezultatelor centralizate de AEP de la toate cele 531 sectii de votare.Numarul total…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, a caștigat in 5 localitați din județul Alba, considerate fiefuri ale partidului de guvernamant. ABRUD 2.059 voturi valabil exprimate Viorica Dancila: 713 voturi Klaus Iohannis: 643 voturi Dan Barna: 237 voturi Mircea Diaconu: 187 voturi RAMET 300 voturi valabil exprimate…

- AEP a terminat de procesat datele de la toate sectiile de vot din tara (18.748). In acest moment stim exact cate voturi a primit fiecare candidat in Romania. Klaus Iohannis are 3.132.888 de voturi din totalul de 8.546.545 de voturi valabil exprimate. In procente, inseamna 36,65 la suta. Viorica Dancila a…