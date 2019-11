Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 20,00, de 46,84%, potrivit site-ului Biroului Electoral Central (BEC). Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, pana la ora 20,00, a fost de 8.534.072, dintre care 4.955.301 - in mediul urban si 3.578.771 - in mediul rural. Sursa foto: prezenta.bec.ro O prezenta mai ridicata la vot s-a inregistrat in judetele Ilfov (61,50%), Cluj (57,80%), Sibiu (52,81%), Brasov (52,78%) si Giurgiu (51,17%). O prezenta mai redusa la urne s-a inregistrat in judetele Vaslui (35,09%), Covasna (36,39%),…