- Peste 7,6 milioane de alegatori s-au prezentat la vot, in tara, duminica, pana la ora 18.00, procentul fiind de 42,19%, potrivit datelor oficiale prezentate de Biroul Electoral Central (BEC). In judetele Ilfov si Cluj prezenta este de peste 50%, in timp ce in judetele Covasna, Vaslui si Satu Mare se…

- Prezența la vot la ora 17.00 a urcat la 37, 93%, potrivit Biroului Electoral Central. Prezența e mai mare cu peste doua procente decat cea de la europarlamentarele din luna mai 2019, informeaza g4media.ro. Au votat pana la aceasta ora 6.910.900 romani la secțiile din țara. Diferența dintre urban și…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 17,00, de 37,93%, potrivit site-ului Biroului Electoral Central (BEC). Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, pana la ora 17,00, a fost de 6.910.900, dintre care 3.979.928 - in mediul urban…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 15,00, de 29,21%, potrivit purtatorului de cuvant al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preotescu. In mediul urban prezenta la urne a fost de 29,99%, iar in mediul rural 28,16%. …

- In primul tur al alegerilor prezidențiale, pana la ora 15.00, au votat 29,21% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 5.321.324, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Brașov, Cluj, Argeș, Sibiu. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Vaslui, Harghita,…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 13,00, de 20,68%, potrivit purtatorului de cuvant al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preotescu. In mediul urban prezenta la urne a fost de 21,66% si in rural de 19,38%, a adaugat el. In…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 14.00 au votat 25% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 4.555.343 . Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Brașov, Cluj, Constanța, Sibiu. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Vaslui, Maramureș,…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 12,00, de 15,82%, potrivit site-ului Biroului Electoral Central (BEC). Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, pana la ora 12,00, a fost de 2.882.075, dintre care 1.724.928 in…