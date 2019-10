Candidatul Aliantei USR PLUS la Presedintia Romaniei, Dan Barna, a declarat joi, la Alba Iulia, ca PSD "va capata, din nou, vant in panze" daca nu vor fi alegeri anticipate si va ramane un guvern care nu ar avea o majoritate parlamentara si va fi vulnerabil la "jocurile" pe care le face Victor Ponta, "un fel de Iancu Jianu al politicii de carpeala". "E foarte clar ca daca nu vom merge spre anticipate, imediat dupa ce se vor finaliza alegerile prezidentiale si dupa ce va trece bugetul, si vom avea un an acest guvern care nu are o majoritate parlamentara - vedem foarte clar jocurile pe care le face,…