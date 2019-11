#Prezidenţiale2019 / AEP: Peste 16.000 de secţii de votare asigură accesul alegătorilor cu mobilitate redusă Peste 16.000 de sectii de votare asigura accesul alegatorilor cu mobilitate redusa, potrivit unui comunicat al Autoritatii Electorale Permanente (AEP).



"Pana la data de 7.11.2019 au fost comunicate informatii referitoare la accesibilitatea sectiilor de votare pentru alegatorii cu mobilitate redusa pentru un numar de 18.698 (99,73%) de sectii de votare din cele 18.748 de sectii de votare organizate pentru alegerile prezidentiale din anul 2019. In urma centralizarii comunicarilor inaintate de unitatile administrativ-teritoriale, se constata ca, din totalul de 18.698 de sectii de votare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, autoritatile lucreaza la foc continuu pentru sortarea buletinelor de vot si a altor materiale necesare pentru fiecare sectie de votare. Pentru intreg judetul au fost tiparite peste 420.000 de buletine de vot, care vor ajunge la cele 426 de sectii amenajate pentru alegerile prezidentiale.…

- Primaria Brasov a anuntat sectiile de votare din municipiu in care pot vota persoanele cu mobilitate redusa. Astfel, din datele municipalitatii brasovene, din cele 182 de sectii de votare din oras, 127 sunt accesibile persanelor cu mobilitate redusa, iar alte 55 nu beneficiaza de astfel de…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauza de boala sau invaliditate pot solicita urna speciala (mobila) de la sectia de votare cea mai apropiata de locul in care se afla in ziua alegerilor printr-o cerere scrisa insoțita de documente justificative. In ziua alegerilor, o echipa…

- 623.592 de persoane cu drept de vot domiciliate pe teritoriul judetului Constanta din care 261.488 de alegatori in municipiul Constanta sunt asteaptate sa voteze in primul tur al alegerilor prezidentiale din 10 noiembrie.La nivelul judetului Constanta vor fi 556 de sectii de votare din care 210 in municipiul…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a postat pe YouTube si pe Facebook doua videoclipuri, realizate in parteneriat cu Televiziunea Romana, prin care ilustreaza tehnica votarii la alegerile prezidentiale, venind astfel in sprijinul romanilor care voteaza in diaspora. Intr-un…

- Serviciile private de radio si de televiziune au obligatia de a asigura accesul candidatilor la alegerea presedintelui Romaniei egal si gratuit in emisiunile de promovare electorala, potrivit unui comunicat al Consiliului National al Audiovizualului, potrivit news.ro.Autoritatea Electorala…

- Inscrierea alegatorilor din strainatate pentru alegerile prezidentiale, ca alegatori prin corespondenta sau ca alegatori la o sectie de votare, a fost prelungita pana la 15 septembrie, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. Pana joi s-au inregistrat peste 36.000 de alegatori…

- Dan Voiculescu spune ca nu se afla in spatele candidaturii la prezidențiale a lui Mircea Diaconu, independent susținut de Pro Romania și ALDE. El mai spune ca unele partide vor o noua alianța stanga-dreapta pentru prezidențiale pe model USL și le-a transmis acestora ca „puțin cu puțin fac, inevitabil,…