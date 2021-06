Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a lansat, joi, o ancheta internationala privind atingeri aduse drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate si in Israel din aprilie, dar si asupra ”cauzelor profunde” ale tensiunilor israeliano-palestiniene, relateaza France Presse. Inaltul comisar al…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a lansat joi o ancheta internationala privind atingeri aduse drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate si in Israel din aprilie, dar si asupra ''cauzelor profunde'' ale tensiunilor israeliano-palestiniene, relateaza AFP. …

- Casa Regala marcheaza, printr-un documentar, publicat luni, pe Facebook, implinirea a 20 de ani de la revenirea la Palatul Elisabeta, potrivit Agerpres. "In ziua de 18 mai 2001, Regele Mihai si Regina Ana s-au intors inapoi acasa la Palatul Elisabeta, devenit intre timp, prin votul Parlamentului,…

- Mii și mii de clujeni s-au plans ca nu se puteau vaccina la Cluj , deoarece, in ciuda programarii, centrele de vaccinare unde aceștia se inscriau nu erau active. Acest lucru se datora faptului ca DSP avea deficiența de personal, astfel ca oamenii așteptau și așteptau.Un exemplu in acest sens a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis, la un eveniment pe tema schimbarilor climatice Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la un eveniment pe tema schimbarilor climatice, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații, la Palatul Cotroceni. Potrivit…

- Joe Biden iși propune sa candideze pentru al doilea mandat in 2024. Informația a fost confirmata chiar de acesta in cadrul unei conferințe. Asta in condițiile in care presa americana scria ca acesta ar urma sa se retraga in 2025. „Raspunsul este da, intentionez sa candidez pentru al doilea mandat. Așteptarea…

- In pofida eforturilor Rusiei, Chinei si Iranului de a se infiltra in retelele candidatilor la alegerile prezidentiale din SUA, nicio tara straina nu a manipulat rezultatul scrutinului din 2020, potrivit unui raport oficial dat publicitatii marti, informeaza AFP preluat de agerpres. "Am identificat…

- In pofida eforturilor Rusiei, Chinei si Iranului de a se infiltra in retelele candidatilor la alegerile prezidentiale din SUA, nicio tara straina nu a manipulat rezultatul scrutinului din 2020, potrivit unui raport oficial dat publicitatii marti, informeaza AFP. "Am identificat mai multe…